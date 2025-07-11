Пятница, 11 Июля 2025 19:00

АрмИнфо. Традиционная GAIFF Co-Production Platform в этом году пройдет с 14 по 18 июля и будет представлена большой и уникальной программой проектов из Армении и ряда стран региона. Об этом в ходе пресс-конференции 11 июля заявила сооснователь кинофестиваля Золотой абрикос Сусанна Арутюянян.

Она отметила, что для реализации GAIFF Co-Production Platform в Армению приедут международные продюсеры, специалисты по развитию кинопроектов, чтобы провести питчинги, поделиться профессиональным опытом и помочь начинающим режиссерам в презентации своих работ. В рамках производственной платформы пройдет также конкурс короткометражных фильмов.

<Важная миссия <Золотого абрикоса> в том, чтоб стимулировать кинопроизводство и стать площадкой для молодых режиссеров, чтобы сделать их голос слышимым>, - отметила Арутюнян. Отметим, что GAIFF Co-Production Platform действует в сотрудничестве со Всеармянским благотворительным союзом (AGBU).

Традиционные и любимые зрителями мастер-классы и встречи пройдут в Домe кино и в офисе AGBU.

Напомним, что GAIFF Pro позволяет режиссерам представить свой первый или второй фильм международным специалистам в области кино, получить ценные рекомендации, искать финансирование и наладить сотрудничество между странами с целью реализации будущих совместных проектов.