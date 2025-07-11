Пятница, 11 Июля 2025 16:11

АрмИнфо. На 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (Париж) были обсуждены и одобрены две заявки, представленные Арменией, на включение урартского наследия Еревана - археологического комплекса Гарни и "Симфонии камней" - в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как передает пресс-служба МОНКС, сессия проходит в столице Франции с 6 по 16 июля. Армянскую делегацию возглавляет посол Армении в ЮНЕСКО Арам Акопян. От Министерства образования, науки, культуры и спорта в сессии в качестве координатора Конвенции 1972 года участвует начальник Управления охраны памятников истории и культуры Арутюн Ванян. В основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят монастыри Санаин и Ахпат, Эчмиадзин, церкви и древний храм Звартноц, монастырь Гегард и верхняя часть долины реки Азат.

Регистрация памятников в предварительном списке является обязательным и предварительным условием для регистрации новых памятников в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа в этом направлении продолжается.