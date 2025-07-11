Пятница, 11 Июля 2025 15:58

АрмИнфо. Всеармянский совет по охране Армянской церкви осудил нападки премьер-министра Никола Пашиняна в адрес Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

Более того, отметив важность выражения публичной поддержки Церкви со стороны деятелей армянской диаспоры, Всеармянский совет предложил ознакомиться с позицией бывшего мэра города Глендейл в США, ныне члена городского совета Арташеса Касахяна в связи с нападками властей на ААЦ.

Позиция Касахяна изложена в сообщении, поступившем в АрмИнфо из Всеармянского совета.

Он, в частности, указал на то, что попытки ослабить Армянскую Апостольскую Церковь могут подорвать последний институт, который продолжает объединять армянский мир.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилагает мало усилий, чтобы скрыть свою враждебность по отношению к ААЦ. Он вбивает клин между народом, которому должен служить, и институтом, который на протяжении почти двухтысячелетней истории поддерживал единство нации. Его кампания, замаскированная под популистские лозунги о "реформах" и "прозрачности", которые привели его к власти, быстро трансформировалась в продуманную попытку взять Церковь под контроль. То, что начиналось как политическая риторика, превратилось в очищение политикой", - пояснил Касахян.

В этом ключе он напомнил, что священнослужители и те, кто критиковал позицию премьера, были арестованы по надуманным обвинениям, кроме того, предпринимается попытка по лишению Церкви её автономии и статуса. "Несомненно, ни одно из упомянутых явлений не связано с модернизацией или моралью: речь идет просто о контроле", - добавил экс-мэр Глендейла.

Касахян также обратил внимание на другую тревожную тенденцию. По его словам, риторика Пашиняна в отношении ААЦ перекликается с позицией Азербайджана. В этой связи он напомнил, что на протяжении многих лет азербайджанский режим обвинял Армянскую Церковь в "национализме и экстремизме". "Они обвинили духовенство в разжигании ненависти и представили нашу Церковь как угрозу миру. Теперь эти послания из Баку о признании Церкви незаконной, дискредитации её лидеров и отстранении её от народа совпадают с официальными заявлениями Еревана ", - заметил экс-мэр.

При этом он обратил внимание на то, что сам Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Стамбуле, по сути, дал понять, что это не просто внутренняя проблема. Как отметил Касахян, сегодня это угроза, которая затрагивает, в том числе и армян, проживающих в диаспоре.

"На недавней встрече с представителями армянской общины Стамбула Пашинян заявил, что он "не премьер-министр диаспоры". Это было не просто неправильное заявление, а политическое высказывание. Разрывая связь с армянами за пределами страны, премьер фактически сигнализирует о том, что диаспоры не существует. Это порождает вопрос: если государство, которое приложило усилия для восстановления и поддержки бесчисленных армянских организаций, отказывается от диаспоры, то кто или что объединяет армян диаспоры? Ни для кого не должно быть удивительным, что структура, которая на протяжении веков связывала армян с корнями их предков и друг с другом, является именно тем органом, который подвергается нападкам со стороны властей Армении: Армянская Апостольская Церковь", - подчеркнул Касахян.

При этом он заметил, что самый насущный вопрос заключается не в том, устоит ли Армянская Церковь перед этим нападением, а в том, встанет ли армянский народ в диаспоре в ее защиту и даст ли отпор. "ААЦ всегда была больше, чем религиозное учреждение. Это сосуд культуры, истории и идентичности, который объединял армян на протяжении веков и континентов. Если Армения сейчас закрывается внутри себя, долг диаспоры - стоять рядом друг с другом и с Церковью, которая сохранила наш язык, ритуалы и коллективную память. Сейчас не время отказываться от участия или становиться циничными. Пришло время укрепить и подтвердить нашу приверженность, несмотря на давление, преследования или политические трудности. Наша Церковь и в прошлом защищала и спасала нас от бедствий. Мы не должны потерпеть неудачу и не проиграем сегодня", - резюмировал экс-мэр.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви. Так, 29 мая, на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, а его супруга - Анна Акопян назвала священнослужителей главными педофилами страны, кроме того, глава армянского кабмина поднял вопрос целибата служителей ААЦ. В частности он заявил, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в том числе и Католикосом Всех армян Гарегина II, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Между тем, независимые эксперты склоны считать, что данная антицерковная кампания продиктована из вне.