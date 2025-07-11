Пятница, 11 Июля 2025 14:42

АрмИнфо. В последние дни государственный аппарат - прокуратура, следственные службы и специальные службы - сосредоточили свои усилия не на предотвращении новой войны, угроз, нависших над Арменией, а на "разоблачение и компрометирование" любителей страйкбола. Об этом говорится в заявлении Молодежного союза АРФ "Дашнакцутюн" в связи с арестом члена молодежного крыла партии Андраника Чамичяна.

В своем заявлении Союз напомнил, что в последние дни в стране наблюдается активизация клеветнических и манипулятивных кампаний против АРФ "Дашнакцутюн" и его молодежной организации. Эти действия, по мнению представителей союза, беспочвенны и являются результатом политической репрессии.

В связи с этим Молодежный союз осудил попытки запугивания и террора в отношении политически сознательной армянской молодежи, которая придерживается своих идеологических убеждений. "Действия, совершаемые в отношении наших друзей - незаконные аресты, обыски и ложные обвинения - напоминают советские репрессии. Арестовывать молодых людей за приобретение игрового оружия и других предметов, свободно продаваемых в рамках закона - не что иное, как предмет насмешек для силовых структур. Публикация футболки с лозунгами 135-летней партии и хвастовство о "раскрытых террористических актах" являются настоящим национальным позором", - отмечается в заявлении Молодежного союза АРФД.

В Союзе добавили, что молодежь АРФД продолжит свою идеологическую, политическую и образовательную борьбу с ответственностью, честностью и смелостью. В молодежном крыле АРФД выразили убеждение, что сфабрикованные процессы не только не запугают их, но и придадут новое вдохновение и смысл их борьбе, способствуя сплочению идейных единомышленников.

"Мы гордимся нашими друзьями, которые считают борьбу за Родину вопросом чести и принципов. Никакие стереотипы, угрозы или клевета не сломят эту волю", - резюмировали в Молодежном союзе АРФД.

Ранее адвокат Рубен Меликян сообщил, что решением суда член молодежного крыла партии АРФД Андраник Чамичян был заключен под стражу сроком на два месяца. Ему также ограничили свидания до близких родственников. Меликян также обратил внимание и назвал позорным, что следственные органы возбудили дело в отношении 18-летнего Чамичяна на основе найденных у него принадлежностей для игры страйкбол, которые посчитали средствами подготовки к "теракту".

Напомним, что по делу о якобы подготовке "террористического акта" ранее были также задержаны 7 человек. При этом дашнаки уверены, что задержания их соратников - очередной политический заказ.