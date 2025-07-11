Пятница, 11 Июля 2025 13:07

АрмИнфо. Комиссия по защите прав адвокатов обратилась к председателю Антикоррупционного комитета Армении Артуру Наапетяну с требованием инициировать уголовное производство в связи с воспрепятствованием встреч адвокатов с задержанными члена АРФ "Дашнакцутюн", обвиняемыми в "подготовке теракта", и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Как напоминается в заявлении, распространенном Палатой адвокатов Армении, 10 июля 2025 года адвокаты Абгар Погосян, Вараздат Арутюнян и Сергей Арутюнян прибыли в следственное управление Следственного комитета для защиты прав своих клиентов. Однако, по словам адвокатов, им был запрещен доступ в административное здание на протяжении трех с половиной часов, даже несмотря на присутствие представителей офиса Защитника прав человека.

"В связи с невозможностью войти в следственное управление, адвокаты не нашли иного выхода, кроме как покинуть территорию учреждения. Препятствование доступу адвокатов к органам, осуществляющим уголовное производство, становится все более распространенной практикой. Защитник прав человека Армении также касалась недавних случаях, когда адвокатам было отказано в оказании юридической помощи своим клиентам", - отмечается в заявлении.

В связи с этим Комиссия по защите прав адвокатов призвала органы, осуществляющие уголовное производство, воздерживаться от вмешательства в законную профессиональную деятельность адвокатов. Адвокатское учреждение также решительно осудило действия должностных лиц, которые препятствовали доступу адвокатов в следственное управление города Ереван с целью защиты прав и законных интересов своих клиентов.

Комиссия напомнила, что в соответствии со статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления, имеет минимальные права. В частности, ему должно быть предоставлено достаточно времени и возможностей для подготовки своей защиты, а также право защищать себя лично или через выбранных им адвокатов. "Если у обвиняемого недостаточно средств для оплаты услуг адвоката, он имеет право на бесплатного назначенного адвоката. Согласно основополагающим принципам Организации Объединенных Наций (1990 года), касающимся роли юристов, правительства также обязаны обеспечивать, чтобы компетентные органы незамедлительно информировали каждого человека о его праве на помощь адвоката по своему выбору в случае ареста, задержания или обвинения в совершении уголовного преступления", - напомнили в Комиссии.

Кроме того, в заявлении поясняется, что правительства должны обеспечивать возможность всем задержанным лицам, независимо от того, были ли они обвинены в совершении уголовного преступления или нет, немедленно встретиться с адвокатом, по крайней мере, не позднее чем через сорок восемь часов после их ареста или задержания. "Всем задержанным или заключенным лицам должны предоставляться надлежащие возможности, время и условия для посещения адвоката, общения с ним и консультаций без задержек, вмешательства или цензуры, с соблюдением полной конфиденциальности", - добавили в Комиссии по защите прав адвокатов.

Далее Комиссия подчеркнула, что препятствование осуществлению полномочий адвокатов лишает задержанных или лиц, лишенных свободы на любом основании, права на получение юридической помощи через выбранного ими защитника, нарушает законность судебного разбирательства и подрывает основы правового государства.

"Осуществление адвокатом защиты прав человека является не только профессиональной обязанностью, но и фундаментальной гарантией надлежащего осуществления правосудия. Препятствование этому, особенно в контексте реализации прав задержанных лиц, противоречит как законодательству Армении, так и международным обязательствам, взятым государством", - отмечается в заявлении Комиссии.

В связи с текущей ситуацией Комиссия по защите прав адвокатов также обратилась к международным и национальным организациям и партнерам, действующим в сфере защиты прав человека, ожидая их поддержки для предотвращения подобных случаев в будущем.

Напомним, что 9 июля представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн", в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Как сообщили в пресс- службе Следственного комитета Армении, по делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек. Примечательно, что к задержанным в нарушении их прав не были допущены адвокаты.