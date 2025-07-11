Пятница, 11 Июля 2025 12:31

АрмИнфо. Вчерашняя встреча в Абу-Даби премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопреки ожиданиям властей Армении, оказалась, мягко говоря, неудачной. Подобной точки зрения придерживается эксперт по Азербайджану Татевик Айрапетян.

В своем анализе на странице в Facebook она отметила, что даже пропагандистская машина армянского премьера по этому поводу молчит, возможно, полагая, что не стоит так активно распространять ложные ожидания от этой встречи. "На мой взгляд, Пашинян надеялся, что его многочисленные усилия по удовлетворению требований азербайджанской стороны будут оценены по достоинству. Тем более, что вмешался Эрдоган, американская сторона оказала давление, и, как результат, Алиев приедет не с новыми требованиями, а с намерением закрепить уже достигнутое. Но этого не произошло, потому что никто не может понять и осознать неиссякаемый аппетит Алиева, который точно знает, чего он хочет, поэтому и сопротивляется различным международным давлениям. Что же произошло, что глава Азербайджана не выдвинул новых требований? Алиев прекрасно понимает, что пока против него не будет использован чёткий набор инструментов, а все геополитические игроки будут просто льстить ему, карты будут в его руках, и игра может продолжаться. Никто из игроков не хочет понимать, насколько важно для администрации Алиева сохранить образ врага, от которого он не может отказаться. Даже после 2020 года президент Азербайджана всё активнее продвигает этот образ. На этом фоне реального примирения между народами нет и быть не может, в Азербайджане даже арестовывают тех, кто говорит о примирении", - написала эксперт.

Она добавила, что после 9 ноября на встрече с Пашиняном прямо заявила ему, что побеждённый лидер не может вести переговоры, это не в интересах Армении по объективным и субъективным причинам. "Я сказала это не для того, чтобы его обидеть, мне было неприятно это говорить, я просто сказала то, что думаю, потому что мне нужна

полноценная и по- настоящему суверенная Армения, мне, как гражданину Армении, нужно, чтобы интересы армянского государства были представлены на переговорах. Я не хочу, чтобы представители моего государства вернулись с обновлённым списком пожеланий Алиева против моего государства. Я была бы очень рада ошибиться, и очень хотела бы, чтобы побеждённый лидер мог вести переговоры в интересах Армении, но к сожалению, реальность совершенно иная...", - отметила Татевик Айрапетян.

Между тем, как считает эксперт, у Алиева так много уязвимых мест, так много упущенных возможностей, что даже в этой непростой ситуации ещё есть возможности изменить ситуацию в интересах Армении. Для этого нужны ум, воля, упорство и неустанный труд.