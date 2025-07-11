Пятница, 11 Июля 2025 12:01

АрмИнфо. События последних недель должны окончательно убедить всех, что серьёзные перемены в стране невозможно осуществить за один день, одним митингом, одним маршем, одним хорошим лозунгом. Об этом пишет в своей статье член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

По его словам, период умиротворения, периодической активизации, эйфориии от результатов опросов не решит стоящей перед обществом задачи. "Дело не в том, что Никол Пашинян (премьер-министр РА - ред.) всегда на шаг впереди, а в том, что его оппоненты всегда на шаг позади. Пора набраться смелости и признать, что главной причиной угасания довольно сильных, массовых движений, одно за другим набиравших силу, стала нехватка политического и программного содержания, отсутствие современного менеджмента. Только стихийное выступление может положить конец всему в один день. Вспомните, сколько раз озвучивались даты, мол, скоро этот день настанет. И что же, произошло?" - задал вопрос политолог.

По его мнению, не получится организовать борьбу со старыми представлениями о ситуации и задаваться вопросом о том, что делать.

Атмосфера в стране меняется на глазах. Во всех социальных слоях общества наблюдается широкое неприятие действий узкой группы, находящейся у власти.

"Меняется и окружающая нас среда. Необходимы новые системы методы борьбы, новое содержание, программное мышление и новый менеджмент, которые будут служить волне перемен. В новых условиях должна действовать новая общественная и институциональная формула: нулевой контакт с этой узкой группой. Нулевой контакт означает отсутствие вопросов, ожиданий ответа, отсутствие контакта, отсутствие предложений. Поощряйте кристаллизацию узкой группы. В условиях меняющейся атмосферы следует поощрять индивидуальные позиции. Это прежде всего относится к тем, кто "не в политике", к литераторам, к конформистам и другим. Сегодня безликость больше непонятна. У каждого есть выбор. Это относится ко всем, кто служит уродству власти. У Мандельштама есть блестящие строки, которые сейчас очень красноречивы. "Вокруг него кучка узколобых лидеров, Он играет на чужих услугах". "Узкая группа" и "широкая власть" - это разные вещи. Нам нужно создать атмосферу выбора, возможности для участия общественных активистов в процессах, приемлемые, комфортные форматы, условия работы и возможности для людей. Все активисты должны чувствовать себя нужными, а их тысячи. Это одна из важнейших задач. Нам нужно быстро создать серьёзную систему защиты прав человека. Только блестящие юристы и несколько депутатов не смогут отреагировать на новую волну репрессий. Система защиты прав человека - это система малозаметной деятельности, которая не ограничивается реагированием только на беззаконие. Есть темы государственной важности, действительно очень сложные, вокруг которых без формулирования альтернативного подхода, альтернативной версии невозможно обеспечить широкую общественную консолидацию и быть воспринятым внешним миром как потенциально прочное следующее правительство. Власть, даже самая некачественная, политизирована, хочет она того или нет, и, хочет она того или нет, является партнёром-собеседником для внешнего мира. Когда риторика и содержание другой стороны (различных платформ) аполитичны, власть оказывается в выгодном положении. Эту системную ошибку необходимо исправить. Есть очень важные вопросы, на которые необходимо ответить политическими формулировками: Конституция, мирный договор, пути сообщения, в том числе через Сюник, внешние и региональные отношения, баланс Россия-Иран-Запад и т.д. Это вопросы, требующие позиции и политического мышления, которые должны быть представлены как общественности, так и внешним партнёрам. Чтобы и общественность, и внешние игроки рассматривали антиправительственный лагерь как надёжного партнёра, а не просто инструмент для смены режима, полное прекращение внутренней оппозиционной напряжённости и внутренней борьбы. Отбросьте все личные конфликты и интересы", - заявил Ваге Ованнисян.