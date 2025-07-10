Четверг, 10 Июля 2025 16:55

АрмИнфо. Лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян требует от компетентных органов публикации всего разговора, контекст которого был вырван и представлен властями как попытка совершения теракта и свержения государственной власти.

Отметим, что речь идет о фрагменте, в котором прозвучали следующие слова: "Двоих расстреливаешь, еще 15 сажаешь - и все, исчезают. Семье компенсация - и они довольны".

"Я настаиваю на том, что эта вырезанная, отредактированная часть - это речь, произнесённая в другом контексте", - написал в своем обращении находящийся под арестом в следственном изоляторе СНБ Баграт Галстанян. Он отметил, что 8 июля группа хулиганов напала в Национальном Собрании на достойного и патриотичного армянина Артура Саркисяна. "Иначе и быть не могло, ведь уже год они пытаются поколебать стойкость нашей борьбы самыми гнусными клеветой и нападками. Вам это не удастся, и, более того, вы будете побеждены. Однако причина этого письма - не заявления, сделанные в парламенте, которые нарушают презумпцию невиновности, полны лжи и клеветы и за которые каждый из них будет отвечать в суде. Причина моего письма - злополучная фраза "застрелить двух человек и посадить 15", которую мне приписывают как преступный план века. Я не хочу сейчас оспаривать точность записи, это прояснится в другом случае. Прежде всего, позвольте мне сказать, как человек без власти может посадить 15 человек в тюрьму, да ещё и в рамках логики уличной борьбы? Это просто смешно: Я требую, чтобы компетентные органы опубликовали весь контекст этого разговора. Я настаиваю на том, что эта вырезанная, отредактированная часть - это речь, произнесённая в другом контексте. Я снова требую, чтобы вы опубликовали полный текст этого разговора, иначе и эта, и все остальные фразы останутся на вашей ответственности как ложь и клевета. Узник Отечества архиепископ Баграт Галстанян", - написал священнослужитель.