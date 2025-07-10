Четверг, 10 Июля 2025 15:59

АрмИнфо. Есть один неудобный вопрос: сколько раз положение, провозглашенное "красной линией", может быть изменено, чтобы стать желтым или зеленым. Таким вопросом задалась азербайджановед Татевик Айрапетян в свете сегодняшнего заявления заместителя министра иностранных дел Армении Мнацакана Сафаряна о возможности передачи под внешнее управление маршрута через Сюник в случае соблюдения всех процедур.

В этой связи Айрапетян заметила, что еще 18 сентября 2024 года премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что "Армения хочет и готова обеспечить коридор для Азербайджана на тех же условиях, на которых его предоставляет Иран".

Ввиду этих двух заявлений, азербайджановед задалась вопросом о том, когда именно Иран передавал контроль над своей территорией какой-либо третьей стороне. В этом ключе она пояснила, что речь идет о введении таможенного контроля, которому азербайджанская сторона вполне разумно подчиняется.

"Другой вопрос заключается в том, будет ли Армения пользоваться территорией Азербайджана с помощью таможенных проверок, осуществляемых через третью сторону, или же Азербайджан не допустит присутствия какой-либо третьей стороны?" - отметила Айрапетян.

Кроме того, она задалась риторическим вопросом относительно того, какая именно третья сторона может получить контроль над территорией. "Ведь либо вы даете коридор, либо не даете", - пояснила эксперт.

Ранее в международных СМИ муссировалась информация, что контроль над маршрутом из материкового Азербайджана в Нахиджеван будет вверен американским частным охранным предприятиям.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено договоренностями, завершившими 44-дневную азербайджанскую агрессию против Арцаха осенью 2020 года. Однако, вопреки договоренностям, Баку и Анкара пытаются заполучить экстерриториальный коридор.