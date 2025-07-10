Четверг, 10 Июля 2025 13:40

АрмИнфо. Следственный комитет Армении сообщает, что в рамках уголовного дела о подготовке "террористического акта" задержаны семь человек.

В пресс-службе ведомства проинформировали, что в рамках дела у головного дела о подготовке террористического акта, а также хранения оружия, боеприпасов и т.д, были проведены следственные мероприятия, в том числе и обыски по ярду адресов.

Согласно источнику, в ходе обысков, были обнаружены электрические взрывные устройства, включая взрывчатые вещества, запалы и детонаторы, предназначенные для удаленного запуска, а также боевая граната, взрыватель гранаты и средства радиосвязи.

В СК Армении добавили, что было задержано 7 человек, в отношении одного из задержанных инициировано публичное уголовное преследование

по ч. 1 ст. 43-308 Уголовного кодекса РА (подготовка террористического акта). В ведомстве добавили, что следственные мероприятия продолжаются.

Примечательно, что в беседе с журналистами депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян еще до распространения заявления Следкома Армении прогнозировал дальнейшее развитие ситуации, и был уверен, что средства для игры в страйкбол в дальнейшем будут использованы против задержанных.

Он рассказал, что один из задержанных является техником и готовит игру в страйкбол. "В Ереване есть магазины, где продаются товары для страйкбола, включая маленькие пластиковые шарики. Наши представители Службы национальной безопасности (СНБ) посчитали найденные шарики для этой игры подготовкой к теракту", - пояснил депутат. При этом Манукян отметил, что данное дело рассматривается как отдельное от дела о "предполагаемом перевороте".

Напомним, что сегодня с раннего утра представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах членов Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД), в том числе и депутата парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Обыски прошли также у главы аппарата верховного органа АРФД Ваагна Матиняна, члена ереванского городского комитета АРФД Арсена Мартояна и в доме члена Совета старейшин общины Егвард Геворга Мурадяна.