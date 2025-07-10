Четверг, 10 Июля 2025 11:47

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян внимательно следит за ситуацией, сложившейся в связи с обысками, прошедшими в домах членов Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД), в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна, и задержаниями членов АРФД, включая сына депутата Гегама Манукяна - Тарона Манукяна.

Как сообщила пресс-служба защитника прав человека Армении, на горячую линию офиса Омбудсмена поступила информация от адвокатов, что группа задержанных, среди которых оказался и Тарон Манукян, не имеет доступа к своим защитникам. Их не впускают в здание Следственного комитета Еревана. В офисе Омбудсмена добавили, что в связи с поступившей информацией было начато расследование.

"Учитывая вышеизложенное, по поручению Манасян в Следственный комитет выехала группа быстрого реагирования. Это дело находится под непосредственным контролем омбудсмена. При необходимости офис ЗПЧ предоставит дополнительную информацию", - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

Напомним, что сегодня с раннего утра представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах членов Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД), в том числе и депутата парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Обыски прошли также у главы аппарата верховного органа АРФД Ваагна Матиняна, члена ереванского городского комитета АРФД Арсена Мартояна и в доме члена Совета старейшин общины Егвард Геворга Мурадяна. Есть задержанные.

Заметим, что в последнее время в Армении участились задержания и обыски в домах оппозиционных деятелей, включая членов АРФД "Дашнакцутюн". Примечательно, что эти обыски и задержания начались сразу после возвращения премьер-министра Никола Пашиняна из Турции. А сегодня обыски в домах членов АРФД совпали с днем запланированной встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.