Четверг, 10 Июля 2025 11:43

АрмИнфо. Вице-президент группы по армянским вопросам в Конгрессе США Брэд Шерман выразил опасения последними арестами оппозиционеров в Армении.

"В качестве вице-президента группы по армянским вопросам в Конгрессе США я глубоко обеспокоен последними арестами армянской оппозиции, включая господина Самвела Карапетяна и духовенства Армянской Церкви. Наши отношения с Арменией построены на общей приверженности демократии. Сегодня я передал эти опасения послу Армении Лилит Макунц", - написал Брэд Шерман на своей странице в Твиттер (Х).

Примечательно, что ранее в делегации ЕС в Армении на просьбу "168 часов" прокомментировать аресты оппозиционных деятелей по надуманным предлогам заявили, что это внутреннее дело Армении.

Любопытно, что до известной "бархатной революции" Евросоюз и все страны ЕС и коллективного Запада реагировали на любого рода внутриполитические процессы, требуя уважения универсальных прав человека.

Отметим, что в стране уже почти в ежедневном режиме проходят обыски у оппозиционных деятелей и их задержания. По обвинениям в подготовке захвата власти 26 июня были задержаны сторонники движения "Священная борьба" во главе с его лидером архиепископом Багратом Галстаняном. Позже был арестован глава Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Микаел Аджапахян. Этому предшествовал арест 19 июня российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна за поддержку Церкви. Позже силовики стали кошмарить бизнес Карапетяна в Армении.