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АрмИнфо. Вице-президент группы по армянским вопросам в Конгрессе США Брэд Шерман выразил опасения последними арестами оппозиционеров в Армении.
"В качестве вице-президента группы по армянским вопросам в Конгрессе США я глубоко обеспокоен последними арестами армянской оппозиции, включая господина Самвела Карапетяна и духовенства Армянской Церкви. Наши отношения с Арменией построены на общей приверженности демократии. Сегодня я передал эти опасения послу Армении Лилит Макунц", - написал Брэд Шерман на своей странице в Твиттер (Х).
Примечательно, что ранее в делегации ЕС в Армении на просьбу "168 часов" прокомментировать аресты оппозиционных деятелей по надуманным предлогам заявили, что это внутреннее дело Армении.
Любопытно, что до известной "бархатной революции" Евросоюз и все страны ЕС и коллективного Запада реагировали на любого рода внутриполитические процессы, требуя уважения универсальных прав человека.
Отметим, что в стране уже почти в ежедневном режиме проходят обыски у оппозиционных деятелей и их задержания. По обвинениям в подготовке захвата власти 26 июня были задержаны сторонники движения "Священная борьба" во главе с его лидером архиепископом Багратом Галстаняном. Позже был арестован глава Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Микаел Аджапахян. Этому предшествовал арест 19 июня российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна за поддержку Церкви. Позже силовики стали кошмарить бизнес Карапетяна в Армении.
|СК Армении: По делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек
|Здание в Ереване будет изъято из перечня объектов, подлежащих приватизации с возможностью его последующей продажи
|В Армении на грант правительства Японии будет продолжена работа по разработке системы контроля качества атмосферного воздуха
|"Треугольник" как точка пересечения: В Ереване отметят 100-летие великих мастеров - Генриха Маляна и Агаси Айвазяна
|Благотворительный Фонд "Малыши Армении" получит в безвозмездное пользование земельные участки, принадлежащие общине Горис
|Омбудсмен Армении инициировала расследование по факту обысков и задержаний членов АРФ "Дашнакцутюн"
|Конгрессмен Брэд Шерман выразил опасения последними арестами оппозиционеров в Армении
|В домах членов АРФ "Дашнакцутюн" прошли обыски, есть задержанные
|Арам Амбарян вступился за бизнесмена Самвела Карапетяна
|БДИПЧ/ОБСЕ знает о противоречиях вокруг Армянской Церкви
|Армении и ЕС провели шестую встречу Комитета партнерства
|В Абу-Даби состоится встреча Пашиняна с Алиевым, в ходе которой будет обсуждаться мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Ереванский кинофестиваль <Золотой абрикос> возможно вскоре появится на карте международных кинофестивалей
|Президент ГК "Ташир" подал в суд на блогера Романа Багдасаряна, требуя опровержения и выплаты 6 миллионов драм
|Глава МОНКС: развития арменоведения является одним из приоритетов правительства РА
|Решение суда об аресте депутата НС Артура Саркисяна будет обжаловано адвокат
|Артур Саркисян арестован сроком на 2 месяца
|Члены АРФД обсудили с представителями Госдумы России вопросы региональной безопасности
|Премьер-министр РА прибыл в ОАЭ с рабочим визитом
|МИД РА: соглашения по "Зангезурскому коридору" быть не может
|Захарова прокомментировала сообщения о продаже Азербайджаном вооружения Украине
|Оппозиционер: Необходимо интегрировать арцахцев в Армении, чтобы отойти от принципа "нет человека, нет проблем"
|Плановые отключения электроэнергии 10 июля
|С 1 января услуги, предоставляемые в процессе получения гражданства и прекращения гражданства, будут оцифрованы - МВД
|Решение об аресте депутата НС может быть принято через 2-3 часа - адвокат
|Главы оборонных ведомств Армении и Ирана обсудили вопросы региональной безопасности
|Лидер партии "Процветающая Армения" был допрошен в Антикоррупционном комитете
|Оппозиционер: Пашинян репрессиями оппозиции пытается продемонстрировать Алиеву и Эрдогану верность договоренностям с ними
|Последователи ААЦ со всего мира сформировали Всеармянский совет по защите Армянской Церкви
|Армения и Греция обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Захарова: Армянской стороне были предложены конкретные шаги по вопросу стоп-листов
|В Конгрессе США состоялся брифинг, посвященный Швейцарской мирной инициативе по Арцаху
|Адвокат: В наши дни в Армении любой политический процесс сопровождается вмешательством госаппарата
|В Армении будет ужесточена уголовная ответственность за нападения на врачей
|Замглавы МИД Армении и чиновник Всемирной организации обменялись мнениями по инициативе "ООН80"
|В суде обсуждается вопрос об аресте депутата Национального Собрания РА
|ТМХ совместно с ПК ТС презентовал Председателю правительства России Михаилу Мишустину и главам иностранных делегаций крупнейший экспонат «Иннопрома» — первый российский скоростной трамвай «Воевода»
|Премьер-министр РА отбудет в Абу-Даби, где проведет встречу с Алиевым
|Состоялось очередное заседание правления партии "Гражданский договор"
|Адвокаты: решение судьи по делу Самвела Карапетяна является очередным подстрекательством к правовому абсурду
|Госдеп: Марк Рубио не просто так коснулся армяно-азербайджанской нормализации
|Татоян: осуществляется государственный план Азербайджана по захвату Армении под гуманитарным прикрытием
|Телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии
|Оппозиционер: Ожидание выборов 2026 года в условиях данных внешним силам обещаний крайне рискованно
|В Армении разрешили возобновить деятельность ООО "Пицца Ташир" в Абовяне
|Премьер-министр РА направил поздравительное послание президенту Аргентины
|Сотрудники правоохранительных органов Армении изъяли из теневого оборота крупную партию наркотиков - МВД
|Оккупационный режим Алиева продолжает уничтожать имущество арцахцев в Степанакерте
|ГК "Ташир": ситуация вокруг "ЭСА" имеет явную политическую подоплеку
|Политолог: власти Армении стремятся нейтрализовать всех конкурентов и сформировать атмосферу страха
|Первый омбудсмен Армении: Сегодняшняя армянская власть доказала равенство всех перед беззаконием
|В МВД Армении обсуждены вопросы, связанные с профилактикой лесных пожаров
|В Вашингтоне надеются на скорое заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
|Арам I призвал положить конец разрушительной атмосфере, созданной в Армении
|Посол Ирана прокомментировал антиармянский коммюнике, принятый ОЭС в оккупированном Степанакерте
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с коллегой из Иордании
|Армения и Китай рассмотрели перспективы развития сотрудничества в правоохранительной сфере
|Артур Саркисян лишен депутатской неприкосновенности
|Политолог: Власть Пашиняна осознает невозможность противодействия одновременно двум недоговороспособным оппозиционным центрам
|Всемирный Совет Церквей выражает глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг Армянской Апостольской церкви
|Читать больше
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