Четверг, 10 Июля 2025 11:39

АрмИнфо. С раннего утра, 10 июля, представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах членов Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД), в том числе и депутата парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна.

Как сообщает пресс-служба политической силы, обыски прошли и у главы аппарата верховного органа АРФД Ваагна Матиняна и члена ереванского городского комитета АРФД Арсена Мартояна.

"Также обыски проходят в доме члена Совета старейшин общины Егвард Геворга Мурадяна", - добавили в АРФД.

В беседе с журналистами депутат Манукян рассказал, что представители Следственного комитета Армении и Службы национальной безопасности ворвались в его дом, не предоставив разумных объяснений причин обыска. Кроме того, в последний момент они заявили, что задерживают его сына - Тарона Манукяна.

"С раннего утра обыску подвергается мой дом. Они забрали мой телефон, который является личным предметом депутата парламента, следовательно, у них не было права забирать его. При этом причин нам не разъяснили, речь идет о каком-то уголовном деле, связанном с представителями нашего молодежного движения, о чем я скажу позже", - заявил Манукян.

По его словам, в ходе обысков были изъяты видеокассеты, а также один из компьютеров и телефон сына Тарона.

"Они также обыскали мой телефон. Их заинтересовало имя человека, на которого сейчас пытаются нацелиться в политических кругах правящей партии. Без камер они вывели меня на балкон для разговора, пытались применить силу и даже повредили мне руку, но ничего страшного", - добавил он.

Манукян уверен, что это является очередным политическим заказом и преследованием. Он также сообщил, что получил сообщения о задержании членов представителей молодежного движения их партии.

А соратник Манукяна депутат Кристине Варданян сообщила, что задержанных членов АРФД доставили в отдел Следственного комитета на ул. Паруйра Севака.

На кадрах, распространенных в СМИ, видно, что дом Гегама Манукяна полностью перевернут: все вещи разбросаны в результате активных обысков.

В свою очередь адвокат Абгар Погосян сообщил, что Тарона Манукяна не только незаконно арестовали, но и в настоящее время ему запрещают встречи с защитниками. "Я обратился к защитнику прав человека. Возникает объективный вопрос: если предполагаемое уголовное преследование касается Тарона Манукяна, то почему был изъят мобильный телефон депутата Гегама Манукяна", - задался вопросом адвокат.

Заметим, что в последнее время в Армении участились задержания и обыски в домах оппозиционных представителей, включая членов партии "Дашнакцутюн". Примечательно, что эти обыски и задержания начались сразу после возвращения премьер-министра Никола Пашиняна из Турции. А сегодня обыски в домах членов АРФД совпали с днем запланированной встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.