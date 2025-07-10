Четверг, 10 Июля 2025 11:28

АрмИнфо. Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян вступился за российского бизнесмена армянского происхождения, главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, ранее арестованного в Ереване.

"Плохие лидеры наказывают тех, кто поступает неправильно. Но самые вредоносные и токсичные лидеры преследуют тех, кто поступает правильно.

Как Пашинян, преследующий Самвела Карапетяна. Человека, который является не только одним из самых щедрых благотворителей Армении, но и одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков. Его бьют не за грехи, а за добродетели", - написал Амбарян на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.