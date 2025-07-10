Четверг, 10 Июля 2025 11:21

АрмИнфо. Шестое заседание Комитета партнерства Армения - Евросоюз, сформированное на основе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) прошло 8 июля в Брюсселе.

Как сообщает пресс-служба МВД Армении, в заседании участвовал заместитель министра внутренних дел Армении Армен Казарян, заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и замуправляющего директора Европейской службы внешних действий по вопросам Восточной Европы и России Одрон Перкаускене.

В ходе встречи был отмечен значительный прогресс в партнерстве между Арменией и ЕС, подчеркнуты заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Верховного представителя ЕС Каи Каллас, в том числе касательно утверждения Европейской комиссией плана действий по либерализации визового режима.

Казарян представил на заседании реформы в системе полиции Армении, рассказал о проведённых изменениях в сферах прав человека и борьбы с коррупцией, а также о внедрении нового стандарта применения силы.

Также обсуждались процесс либерализации визового режима, эффективные инструменты управления пограничными и миграционными потоками, а также механизмы управления рисками бедствий, внедрённые в Армении.

ЕС высоко оценил приверженность Армении демократии, верховенству закона и прогресс в области прав человека. Подчёркнута необходимость продолжения реформ и дополнительных шагов по искоренению всех форм дискриминации. Стороны также отметили важность полноценного участия гражданского общества в процессах принятия решений и государственного управления.

В контексте внешней политики, безопасности и оборонной политики стороны приветствовали недавно подписанное соглашение между Арменией и ЕС, определяющее участие Армении в миссиях и операциях ЕС по кризисному управлению, а также проведение первых консультаций по безопасности и обороне между Арменией и ЕС.