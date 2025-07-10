Четверг, 10 Июля 2025 11:03

АрмИнфо. Сегодня, 10 июля в Абу-Даби должна состояться встреча премьер- министра РА Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой, как ожидается, будет обсуждаться мирный процесс между двумя государствами.

Оба лидера прибыли в столицу ОАЭ накануне, где провели встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи главы армянского государства с президентом ОАЭ были обсуждены вопросы повестки двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули высокий уровень взаимного доверия и широкие возможности для развития взаимодействия двух стран в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Никол Пашинян подчеркнул важность непрерывного развития и углубления дружественных отношений между Арменией и ОАЭ, отметив, что двустороннее сотрудничество имеет большой потенциал как в экономической, так и в инвестиционной и гуманитарной сферах.

Президент ОАЭ тепло приветствовал премьер-министра РА, подчеркнув, что Эмираты высоко ценят партнерские отношения с Арменией и готовы к совместным шагам по реализации взаимовыгодных инициатив.

Стороны подтвердили обоюдную готовность к продолжению конструктивного диалога и сотрудничества на благо благополучия двух народов.

Премьер-министр Армении и президент ОАЭ обменялись мнениями по армяно- азербайджанскому мирному процессу и проекту правительства РА "Перекрёсток мира".

Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян приветствовал достижение соглашения по проекту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду на его скорейшее подписание.

Никол Пашинян отметил, что Армения высоко ценит роль ОАЭ в обеспечении региональной стабильности и международной безопасности.

Были обсуждены также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.