Среда, 9 Июля 2025 19:36

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян 9 июля приняла австрийского арменоведа, директора Института христианского востоковедения Зальцбургского университета, заведующую кафедрой арменоведения Ясмин Дум-Трагут, которая в настоящее время участвует во втором Международном конгрессе арменоведов в Матенадаране имени Месропа Маштоца. Во встрече также принял участие заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Альфред Кочарян.

Как передает пресс-служба МОНКС, министр отметила деятельность Ясмин Дум-Трагут, в области арменоведения. Жанна Андреасян подчеркнула стратегическую важность развития арменоведения, отметив, что это один из приоритетов правительства РА. По её словам, арменоведение обладает необходимым потенциалом для того, чтобы занять конкурентоспособные позиции на международном уровне в области гуманитарных и социальных наук. Жанна Андреасян также предложила рассмотреть вопрос развития сотрудничества между Зальцбургским университетом и высшими учебными заведениями Армении посредством реализации совместных программ. Ясмин Дум-Трагут поблагодарила за приём и представила деятельность кафедры арменоведения Зальцбургского университета, а также предстоящие программы. В рамках программы "Преподавание армянского языка и арменоведческих дисциплин за рубежом", реализуемой за счёт государственного бюджета Республики Армения, на филологическом и теологическом факультетах Зальцбургского университета реализуются следующие курсы: "Армянский язык - грабар", "Среднеармянский и современный армянский язык", "Армянское языкознание". Кроме того, запланированы отдельные циклы лекций по истории Армении, Армянской церкви, истории армянской культуры и другим темам. Помимо курсов, университет реализует также другие исследовательские программы, публикует публикации и проводит конференции. В этом контексте обсуждались также возможности дальнейшего развития деятельности кафедры. Монастырь и резиденция Аракелоц, предложенные Ясмин Дум-Трагут, ранее были включены в программу "Семь объектов наследия, находящихся под угрозой исчезновения" Европейской сети гражданского общества по наследию "Europa Nostr"> и Института Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Представляя программу, Ясмин Дум-Трагут отметила, что она предполагает комплексное изучение монастыря и резиденции Аракелоц, благоустройство и сохранение территории, а также развитие устойчивого экотуризма с участием местных заинтересованных сторон - академических учреждений и общественных организаций.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с прошедшей в прошлом году конференцией в Мадридском университете Комплутенсе с участием арменоведческих центров, а также проведение новой конференции в Зальцбургском университете. Была также обсуждена реализация совместных программ с Комитетом по языку по развитию армянского языка, а также ряд вопросов, связанных с развитием арменоведения.