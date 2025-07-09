Среда, 9 Июля 2025 18:36

АрмИнфо. В рамках своего визита в Россию представитель Верховного органа Армянской Революционной Федерации "Дашнакцутюн" (АРФД) Ишхан Сагателян вместе с депутатом парламента Армении, представителем Бюро АРФД Арменом Рустамяном, провел встречи с представителями политических сил Госдумы РФ.

Как сообщил Ишхан Сагателян на своей странице в Фейсбук, в частности, встречи состоялись с лидером партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым, а также с делегацией во главе с вице-спикером Государственной Думы Петром Толстым и руководителем фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым.

В ходе обсуждений стороны затронули вопросы, касающиеся армяно-российских двусторонних отношений, международных тенденций и региональной безопасности.