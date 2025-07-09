Среда, 9 Июля 2025 18:20

АрмИнфо. Логика любой связи с экстерриториальным статусом того или иного коридора противоречит видению Республики Армения о разблокировании региональных инфраструктур и улучшении взаимосвязи. Соответственно, такого соглашения быть не может. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел РА на письменный запрос Factor.am, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности распространяемая в турецких СМИ информация о якобы достигнутом Арменией, Турцией и Азербайджаном соглашению по так называемому "Зангезурскому коридору". В МИД отметили, что разблокирование транспортных инфраструктур было и остаётся важным приоритетом для Армении. В ведомстве напомнили, что Армения предложила своё видение региональной взаимосвязи - проект "Перекрёсток мира", который был положительно оценен рядом международных партнёров. "Более того, Армения предложила ряд решений, соответствующих этой инициативе, которые могут быть приемлемы для всех вовлечённых сторон. В то же время различные международные партнёры также периодически представляют свои идеи по нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе о разблокировании транспортной инфраструктуры между двумя странами", - говорится в ответе МИД, в котором добавили, что продолжаются переговоры со всеми заинтересованными сторонами для достижения взаимовыгодных и потенциально взаимодополняющих результатов в регионе.

Издание напоминает, что турецкая газета Turkiye Today, ссылаясь на неподтверждённые заявления, распространяемые в интернете азербайджанскими ресурсами, пишет, что Армения, Турция и Азербайджан достигли соглашения по так называемому "Зангезурскому коридору". Недавно президент Турции Эрдоган заявил, что "хотя Армения изначально выступала против "Зангезурского коридора", сейчас она демонстрирует более гибкий подход к участию в процессе экономической интеграции". Эрдоган подчеркнул, что развитие региона важно не только для Азербайджана и Армении, но и для Турции, Ирана и других стран. По его словам, "Зангезурский коридор" важен не только с экономической, но и с геополитической точки зрения.