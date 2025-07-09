Среда, 9 Июля 2025 17:42

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о продаже Азербайджаном вооружения Украине.

Так, 9 июля в ходе еженедельного брифинга, на просьбу дать оценку сообщениям о том, что Азербайджан поставлял военную продукцию Украине после февраля 2022 года, Захарова отметила, что не может опираться на некие Telegram-каналы, которые описывают что-то там на Украине. Она предложила высказаться в целом по этому поводу.

По ее словам, без привязки к названию страны, к какой-либо стране на государственном ли уровне или на уровне частного бизнеса, позиция Москвы известна в контекстах поставок вооружения Украине.

"Любая связанная с данной темой информация, в том числе и сообщения тщательно проверяются. Если речь идет о странах с недружественными режимами - это один разговор. Когда же речь идет о странах, с которыми у нас поддерживаются доверительный диалог и союзнические отношения, естественно, мы этот вопрос ставим, обсуждаем, доводим до их сведения, получаем объяснения или опровержения, или работаем над тем, чтобы этот ущерб, а это ущерб не только нам, но международному и региональным миру и стабильности, был минимизирован", - сказала она.

По ее словам, "поставлять оружие киевскому режиму - это просто кормить террористов с ложечки, мало того давая им в руки то оружие, которое они перепродают, в том числе и которое дальше расползается по всему миру в неизвестном направлении".

Отметим, что на фоне очередного витка напряжения между Москвой и Баку во всемирной паутине были растиражированы документы, в которых содержится информация о многочисленных поставках Азербайджаном вооружения Украине. Речь идет о поставках, осуществленных после начала конфликта вокруг Украины.