Среда, 9 Июля 2025 17:00

АрмИнфо. Необходимо обеспечить интеграцию арцахцев в Армении, чтобы отойти от принципа "нет человека, нет проблем". Об этом 9 июля на слушаниях по социальным программам для арцахцев, организованные законодательным органом Нагорного Карабаха, заявил депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

Слушания, организованы парламентом НКР, стали площадкой, где представители Арцаха и депутаты Национального собрания Армении обсуждали пути выхода арцахцев из сложившейся тяжелой социальной ситуации и предложения, адресованные правительству Армении.

По словам Хачатряна, позиция властей Армении по данному вопросу существенно отличается от необходимого подхода. Депутат указал на важность максимального использования тех имеющихся ограниченных возможностей для создания достойных условий жизни арцахцев в стране. Он указал на императив данных шагов с точки зрения недопущения оттока из страны арцахского населения.

В ходе слушаний омбудсмен Арцаха Гегам Степанян сообщил о частичных успехах в восстановлении профессионального стажа арцахцев при переходе на пенсию. Он пояснил, что достигнута договоренность для всех общинных и государственных учреждений: работавшим там людям больше не потребуется предоставлять соответствующей справки. Однако, как добавил Степанян, остаётся нерешённым вопрос для тех, кто трудился в частных организациях, например, в магазинах.

"По новым изменениям их проблема пока что не решается; им всё ещё необходимо судебным путём подтверждать свой стаж", - пояснил Степанян.

В свою очередь глава общественной организации Союз "Арцах" Артак Бегларян рассказал, что с их стороны было представлено более 20 различных предложений по жилищной программе правительства Армении, часть из которых была принята и внесены соответствующие изменения. "Мы также предложили пересмотреть предоставляемую сумму по сертификатам, однако по этому вопросу в основном с нами не были согласны, и в итоге никаких обсуждений не последовало", - добавил Бегларян.

Эксперт аналитического центра "Genesis Armenia" Армен Саркисян в свою очередь считает, что необходимо также обжаловать статус, приравненный к беженцу, который представлен арцахцам. По его словам, лишь реальный статус беженца предоставляет необходимые гарантии арцахцам, не подлежащие приостановке.

Напомним, что с июля соцподдержка для насильственно перемещенных арцахцев стала целевой. Вместе с тем, в условия жилищной госпрограммы для арцахцев в последнее время были внесены изменения, согласно которым в ближайшем будущем на участие в жилищной программе смогут подавать заявки арцахцы всех целевых групп, независимо от количества несовершеннолетних детей в семье и наличия лиц из других уязвимых групп. Кроме того, в правительстве заявили, что будет создана межведомственная комиссия, которая займется изучением индивидуальных случаев заявителей, подавших запрос на участие в жилищной программе, но не получивших статус бенефициара. Тем не менее, как сообщили в Совете по защите прав арцахцев, даже после некоторых изменений, на которые согласились в правительстве, тем не менее, самые важные предложения не были приняты по итогам переговоров. В связи с этим Совет по защите прав народа Арцаха анонсировал новый митинг в центре Еревана, который состоится 12 июля на площади Свободы.