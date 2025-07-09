Среда, 9 Июля 2025 16:40

АрмИнфо. С 1 января 2026 года услуги, предоставляемые в процессе получения гражданства РА и прекращения гражданства, будут оцифрованы. Об этом говорится в сообщении Службы миграции и гражданства Министерства внутренних дел РА.

Как отмечает источник, в связи с изменениями, внесёнными в Закон "О гражданстве", с 1 января 2026 года в Службе миграции и гражданства Министерства внутренних дел РА очередь на приём заявлений на получение или прекращение гражданства РА будет осуществляться по новой системе. В связи с этим с 1 января указанная услуга недоступна на платформе migration.e-gov.am. Для осуществления процедур в электронном виде будет внедрено новое программное обеспечение, в рамках которого будет проводиться предварительное изучение заявлений на получение гражданства РА. После этого лица, подавшие заявления, получат возможность встать в очередь на подачу заявлений на получение или прекращение гражданства РА.