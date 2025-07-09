Среда, 9 Июля 2025 16:00

АрмИнфо. Бизнесмен и лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян накануне был допрошен в Антикоррупционном комитете. Сам комитет со вчерашнего дня не комментирует дело, по которому был допрошен бизнесмен, и его процессуальный статус.

По данным армянской службы "Радио Свобода", Гагик Царукян не имеет статуса обвиняемого, он был допрошен в качестве свидетеля.

По примеру Антикоррупционного комитета, офис лидера партии "Процветающая Армения" также хранит молчание о допросе Гагика Царукяна. Пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян не отвечает на телефонные звонки и сообщения.

Член партии "Процветающая Армения", бывший депутат НС Арман Абовян заверяет, что однопартийцам неизвестно содержание дела, по которому был допрошен Гагик Царукян. "Поскольку у меня нет информации, я не могу комментировать", - заявил Арман Абовян.