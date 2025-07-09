Среда, 9 Июля 2025 13:12

АрмИнфо. 9 июля в суде общей юрисдикции Еревана обсуждается вопрос об аресте депутата Национального Собрания РА Артура Саркисяна.

Перед самим заседанием адвокат Арам Врдеванян выразил надежду на то, что суд примет во внимание поведение депутата, который сам пришел к зданию Следственного комитета и пять часов ждал решения о его задержании. Само обвинение в адрес Саркисяна Вардеванян построено на домыслах. В частности, за основу принимается аудиозапись, в которой якобы звучат призывы к совершению террористических актов и свержения законной власти. Однако, как отметил адвокат, в этих записях отсутствует идея о государственном перевороте или подготовки к нему. Более того, продолжил представитель стороны защиты, адвокаты изучили эти записи, в которых звук либо не слышен, либо прерывается.

Что касается предупреждения преступления, то, как подчеркнул Вардеванян, обвинение должно обосновать свои шаги по предупреждению этого преступления, как и то, что обвиняемый не отказался от своих замыслов. Более того, в материалах дела ничего не говорится об участии Саркисяна в формировании штурмовых групп. "Между прочим, планирование акций происходило и в апреле 2018 года, и эти обсуждения записаны на видео, но никто не выдвигал нынешней власти никаких обвинений", - подчеркнул Вардеванян.

Напомним, что накануне НС РА удовлетворило ходатайство генеральной прокуратуры РА о лишении неприкосновенности депутата парламента Артура Саркисяна за содействие движению "Священная борьба" и дал добро на действия, связанные с лишением его свободы.