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АрмИнфо. 9 июля в суде общей юрисдикции Еревана обсуждается вопрос об аресте депутата Национального Собрания РА Артура Саркисяна.
Перед самим заседанием адвокат Арам Врдеванян выразил надежду на то, что суд примет во внимание поведение депутата, который сам пришел к зданию Следственного комитета и пять часов ждал решения о его задержании. Само обвинение в адрес Саркисяна Вардеванян построено на домыслах. В частности, за основу принимается аудиозапись, в которой якобы звучат призывы к совершению террористических актов и свержения законной власти. Однако, как отметил адвокат, в этих записях отсутствует идея о государственном перевороте или подготовки к нему. Более того, продолжил представитель стороны защиты, адвокаты изучили эти записи, в которых звук либо не слышен, либо прерывается.
Что касается предупреждения преступления, то, как подчеркнул Вардеванян, обвинение должно обосновать свои шаги по предупреждению этого преступления, как и то, что обвиняемый не отказался от своих замыслов. Более того, в материалах дела ничего не говорится об участии Саркисяна в формировании штурмовых групп. "Между прочим, планирование акций происходило и в апреле 2018 года, и эти обсуждения записаны на видео, но никто не выдвигал нынешней власти никаких обвинений", - подчеркнул Вардеванян.
Напомним, что накануне НС РА удовлетворило ходатайство генеральной прокуратуры РА о лишении неприкосновенности депутата парламента Артура Саркисяна за содействие движению "Священная борьба" и дал добро на действия, связанные с лишением его свободы.
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|Решение суда об аресте депутата НС Артура Саркисяна будет обжаловано адвокат
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|В суде обсуждается вопрос об аресте депутата Национального Собрания РА
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|Премьер-министр РА отбудет в Абу-Даби, где проведет встречу с Алиевым
|Состоялось очередное заседание правления партии "Гражданский договор"
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|Телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии
|Оппозиционер: Ожидание выборов 2026 года в условиях данных внешним силам обещаний крайне рискованно
|В Армении разрешили возобновить деятельность ООО "Пицца Ташир" в Абовяне
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|Сотрудники правоохранительных органов Армении изъяли из теневого оборота крупную партию наркотиков - МВД
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|Политолог: власти Армении стремятся нейтрализовать всех конкурентов и сформировать атмосферу страха
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|В МВД Армении обсуждены вопросы, связанные с профилактикой лесных пожаров
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|Посол Ирана прокомментировал антиармянский коммюнике, принятый ОЭС в оккупированном Степанакерте
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор с коллегой из Иордании
|Армения и Китай рассмотрели перспективы развития сотрудничества в правоохранительной сфере
|Артур Саркисян лишен депутатской неприкосновенности
|Политолог: Власть Пашиняна осознает невозможность противодействия одновременно двум недоговороспособным оппозиционным центрам
|Всемирный Совет Церквей выражает глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг Армянской Апостольской церкви
|Замглавы МИД Армении учувствовал в спецсессии по пересмотру проекта поправок к Римскому статуту МУС о преступлении агрессии
|Омбудсмен Армении сигнализирует о нарушении права доступа адвокатов к своим клиентам в органе предварительного следствия
|Премьер-министр РА посетил филиал армянского благотворительного фонда "SOS Детские деревни"
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|Вице-спикер: власть должная реагировать на угрозы, иначе это приведет к хаосу
|Высший судебный совет вынес выговор судье Масису Мелконяну
|И.о. гендиректора ЭСА: на данный момент среди сотрудников компании нет задержанных
|Политик: Война в Армении. Иванишвили или Патаркацишвили?
|Адвокат: правоохранителям Армении отдан публичный приказ об атаке на ААЦ
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