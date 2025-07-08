Вторник, 8 Июля 2025 16:07

АрмИнфо. Нынешняя власть Армении осознает, что с высокой долей вероятности не сможет справиться с двумя организованными оппозиционными центрами, которые активно противостоят ей и не идут на какие-либо переговоры и договоренности с премьер-министром Николом Пашиняном.

Такое мнение выразил политолог, политический обозреватель Бениамин Матевосян на своем канале в Telegram, касаясь текущей ситуации в стране. По словам Матевосяна, аресты, анонс штурма Первопрестольного Эчмиадзина, рейдерский захват компании "Электрические сети Армении", обыски и драки в парламенте, являются следствием политической активности российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна.

При этом политолог уверен, что даже в случае ареста Католикоса всех армян Гарегина Второго, он продолжит оставаться Каталикосом. "Да, будет неприятная картина штурма, однако, по сути, это ничего не изменит. Это не цинизм, а констатация факта", - считает Матевосян.

Касаясь митинга в поддержку Самвела Карапетяна, политолог обратил внимание, что угрозы увольнения не останавливают людей от выхода на улицы. Он выразил убеждение, что временный рейдерский захват "Элсетей" также не повлияет на эту активность.

"Арест епископов и депутатов - это эмоционально неприятно и незаконно, но такой подход также не изменит политический расклад. Уровень поддержки действий Пашиняна не возрастет. Потасовки в Национальном собрании с участием помощников депутатов от "Гражданского договора" и использование бутылок также не влияют на ситуацию, кроме появления нескольких видеосюжетов в СМИ", - отметил он.

В заключение Матевосян обратил внимание, что впереди ключевые процессы, такие как формирование нового политического полюса и выборы. "Это центральные события на среднесрочную перспективу. Победит тот, у кого будет крепче воля", - резюмировал политолог.

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. По обвинению в попытке "захвата власти" было на два месяца заключены под стражу 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян.

А 28 июня Ереванский суд первичной инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад и были признаны СНБ Армении не содержащим состава преступления.