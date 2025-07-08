Вторник, 8 Июля 2025 15:30

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян сообщает, что 8 июля 2025 года получила на горячую линию защитника прав человека ряд звонков от адвокатов, которые сообщили о том, что орган предварительного следствия в течение нескольких часов не предоставляет им доступа к их задержанным клиентам.

Как сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена Армении, в этой связи Манасян напомнила, что право адвоката на доступ к клиенту является ключевым для обеспечения полноценной реализации прав личности. Она выразила серьезную озабоченность по поводу ситуации, которая создает препятствия для адвокатов, стремящихся защитить права своих клиентов.

"Такое поведение ставит под угрозу надлежащую реализацию прав лиц, находящихся в административном здании органа, осуществляющего производство, особенно тех, кто подлежит уголовному преследованию. Они лишаются возможности получить юридическую помощь и другие связанные с этим права. Подчеркиваю, что эта практика должна быть полностью исключена", - отмечается в заявлении омбудсмена.

В связи с произошедшим Манасян призвала руководителей компетентных органов обратить внимание на сложившуюся ситуацию и подчеркнула необходимость срочного решения данных вопросов.

Ранее в Следкоме Армении сообщили о проведении обысков по 51 адресу в рамках дела о мошенничестве, отмывании денег и хищения в особо крупных размерах. Отмечалось об инициировании производства в отношении 11 лиц. Сегодня же утром стало известно о проведении обысков силовиками в головном офисе ЗАО "Электрические сети Армении" и в доме племянника арестованного ранее бизнесмена Самвела Карапетяна - Нарека Карапетяна.