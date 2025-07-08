Вторник, 8 Июля 2025 13:56

АрмИнфо. Обыск в ЗАО "Электрические сети" Армении должен завершиться с минуты на минуту. Об этом 9 июля журналистам заявил и.о. генерального директора компании Давид Казинян.

По его словам, в ходе обыска ничего предосудительного не обнаружено, и не могло быть обнаружено, поскольку нет ничего такого, что может заинтересовать правоохранителей. И.о. гендиректора отметил, что обыск в основном происходил в кабинете председателя Совета директоров ЗАО Нарека Карапетяна. Казинян в то же время сослался на соответствующее сообщение адвокатов, добавив, что ему конкретно было запрещено присутствовать при проведении следственных действий. На данный момент среди сотрудников сетей нет задержанных.

Ранним утром 8 июля правоохранители ворвались в головной офис "ЭСА", где проводят обыски. До этого аналогичные действия были произведены в доме Нарека Карапетяна, который является племянником президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. ЭСА входит в контур ГК.

Напомним, что президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан 18-го июня ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после

того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министр Никола

Пашиняна, а потом по его предложению в повестку НС был внесен законопроект, (сегодня принятый парламентом в первом чтении), которым закладывается основа для национализации ЗАО "Электрические сети Армении" (входит в ГК "Ташир"). Вскоре после задержания Карапетяна Комиссия по регулированию общественных услуг в спешном порядке собралась и оштрафовала "Электросети" на сумму в 10 млн. драмов - за зафиксированные технические и торговые нарушения. Одновременно Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении провел проверки в 30 пунктах кафе ООО "Пицца Ташир", "на основе соответствующего обращения". В некоторых из них были <выявлены грубые нарушения санитарно-гигиенических норм, установленных правовыми актами", и приостановлена производственная деятельность.