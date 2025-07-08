Вторник, 8 Июля 2025 12:03

АрмИнфо. Российский бизнесмен армянского происхождения, глава Группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян подал иски в суд против пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян, заместителя руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарона Чахояна, а также политолога Арутюна Мкртчяна. Об этом сообщает портал судебно-правовой информации Datalex.

В исках в отношении всех трех лиц бизнесмен требует публичных извинений и выплаты компенсации в размере 9 млн драм. Ранее аналогичного рода иски он подал против двух депутатов парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор".

В частности, Карапетян требует от Назели Багдасарян публичных извинений за оскорбительные высказывания в его адрес, допущенные в ее публикациях на странице в Фейсбук.

Карапетян в судебном порядке требует от Багдасарян опровержения ее утверждений о том, что якобы бизнесмен причислил себя к лику святых из-за наличия изображения в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, а также о том, что он "вмешивается во внутриполитическую жизнь Армении по указанию из другой страны с целью подорвать государственность".

В иске против Чахояна Карапетян требует публичных извинений за оскорбительные высказывания, в которых тот подозревает бизнесмена в шпионской деятельности. В частности, Чахоян заявил: "Это Армения, где те, кто борется против государства и государственности, почувствуют силу государства на своих мордах", "Неужели вы не поверили, что мы говорили, что вкус государства останется у вас во рту? Это вам не село Нижний Тапир в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту" и другие.

Обязать принести публичные извинения Карапетян требует также политолога Арутюна Мкртчяна. Они касаются заявлений, сделанных во время интервью для СМИ "Айкакан жаманак" и "Еркир", а также опубликованных на Фейсбук, в которых утверждается, что Самвел Карапетян своим заявлением от 17.06.2025 пытался не защищать Армянскую Апостольскую Церковь, а под этим предлогом планировал заниматься политикой в Армении, действуя как агент в ущерб стране.

По всем трем искам, в случае невозможности размещения текста опровержения на Фейсбук, Карапетян потребовал в течение пяти рабочих дней после вступления решения в законную силу выступить с опровержением тиражом не менее 5000 экземпляров в любой печатной газете, распространяемой на всей территории Республики, опубликовав тот же текст опровержения.

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.