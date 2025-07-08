Вторник, 8 Июля 2025 11:57

АрмИнфо. "Мы всего этого ожидали, они немного опоздали, и, наверное, по всей вероятности, арестуют меня, но я пока не знаю за что", - сказал журналистам председатель Совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении" Нарек Карапетян, племянник бизнесмена Самвела Карапетяна.

Нарек Карапетян вышел из дома с книгой в руках. В ответ на вопрос журналистов он сказал: "Я беру ее с собой, чтобы там (имеется в виду в изоляторе - ред.) почитать". Я думаю, на 90% будет ордер на арест, они столько искали, но ничего не нашли. Когда они пришли к нам домой, то нашли 2 шапки, фоторамку с детскими фотографиями и 4 iPhone, денег, вот и все. После нашего протестного мероприятия агрессия возросла, теперь любая маленькая возможность будет использована для создания проблем против людей", - сказал Нарек Карапетян.

Напомним, что с раннего утра сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в "Электрических сетях Армении" и в доме Нарека Карапетяна.

Ранее парламент Армении принял пакет законодательных поправок, которые нацелены на национализацию принадлежащего ГК "Ташир" компанию "ЭСА".

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.