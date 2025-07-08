Вторник, 8 Июля 2025 11:37

АрмИнфо. Председатель Совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении" Нарек Карапетян доставлен сотрудниками Службы национальной безопасности в головной офис компании.

Ранним утром 8 июля правоохранители ворвались в головной офис "ЭСА", где проводят обыски. До этого аналогичные действия были произведены в доме Нарека Карапетяна, который является племянником президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна. ЭСА входит в контур ГК.

Напомним, что президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан 18-го июня ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министр Никола Пашиняна, а потом по его предложению в повестку НС был внесен законопроект, (сегодня принятый парламентом в первом чтении), которым закладывается основа для национализации ЗАО "Электрические сети Армении" (входит в ГК "Ташир").

Вскоре после задержания Карапетяна Комиссия по регулированию общественных услуг в спешном порядке собралась и оштрафовала "Электросети" на сумму в 10 млн. драмов - за зафиксированные технические и торговые нарушения. Одновременно Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении провел проверки в 30 пунктах кафе ООО "Пицца Ташир", "на основе соответствующего обращения". В некоторых из них были <выявлены грубые нарушения санитарно-гигиенических норм, установленных правовыми актами", и приостановлена производственная деятельность.