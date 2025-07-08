Вторник, 8 Июля 2025 11:23

АрмИнфо. Глава партии "Гражданский договор", который занимает пост премьер-министра Республики Армения ради удержания своей власти выходит за пределы своих полномочий, незаконно вмешивается или узурпирует исключительные полномочия правоохранительных органов. Об этом заявил бывший защитник прав человека Армении, глава фонда "Татоян" Арман Татоян.

По его словами, иными словами, эти полномочия принадлежат исключительно этим органам, и премьер-министру запрещено делать то, что он делает.

Татоян считает, что правоохранительные органы не должны допустить, чтобы партия "Гражданский договор" своими действиями, разрушающими государственность, превратила их в инструмент защиты своих интересов.

"Руководитель исполнительной власти, давая открытые политические указания правоохранительным органам, дискредитирует их - вплоть до того, что дает инструкции о том, что они могут или не могут делать.

Это делается организованно: некоторые депутаты партии "Гражданский договор" сразу же начинают оправдывать и распространять эти указания. Их одержимость политической властью настолько велика, что они даже не задумываются, что статусы премьер-министра являются козырем, подтверждающим незаконность действий каждого из них.

Таким образом, уничтожаются основы правового государства, перестают работать сдержки и противовесы - механизмы демократического государства. В результате все, включая органы, которые должны быть независимыми от правительства, начинают служить одному лицу и одной партии", - добавил правозащитник.

Татоян уверен, что какие бы следственные или предследственные действия ни проводились в отношении Первопрестольного Святого Эчмиадзина, глава партии "Гражданский договор", занимающий пост премьер-министра, своим незаконным вмешательством уже ставит на них печать незаконности.

"Это доказательства того, что в стране установлены партийная и власть одного человека", - отметил он.