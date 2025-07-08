Вторник, 8 Июля 2025 10:42

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с очередными нападками на Католикоса всех армян Гарегина II и священнослужителей Армянской Апостольской Церкви.

На своей странице в Facebook премьер- министр подчеркнул, что помимо многочисленных дебатов, в это время было выявлено самое главное: полное отсутствие связи и взаимоотношений между Ктриджем Нерсисяном (Католикос всех армян - ред), Вазгеном Галстаняном (архиепископ Баграт Галстанян - ред.), Геворгом Аджапахяном (архиепископ Микаэл Аджапахян - ред.) и некоторыми другими с Иисусом Христом и его учением.

"Дом Иисуса Христа, место сошествия Единородного Сына, занят антихристовой, догматической, антинациональной, антигосударственной группой и должен быть освобожден. Я буду руководствоваться этим освобождением", - написал глава армянского правительства.

Напомним, что архиепископ Баграт Галстанян и еще 16 человек были арестованы после масштабных обысков и задержаний. СК сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в "подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти". Комментируя сообщение Следственного комитета, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы "сорвали "криминально-олигархически-клерикальный" план захвата власти в стране".