Понедельник, 7 Июля 2025 21:25

АрмИнфо.Адвокат Арам Вардеванян прокомментировал слухи о возможных новых попытках правоохранительных сил страны провести обыски на территории Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

"Распространяется информация о том, что мы можем снова стать свидетелями всего того, что произошло 27 июня 2025 года. То есть, снова говорят о том, что правоохранительные органы попытаются окружить наш Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

Я искренне хочу выразить надежду, что мы больше никогда не станем свидетелями этой сцены. Я искренне хочу, чтобы Святой Эчмиадзин также считалась красной линией среди правоохранительных органов.

Моя надежда и желание исходят не только из нашей истории, наших ценностей, но и из конституционного статуса самой Армянской Апостольской Святой Церкви", - написал Вардеванян на своей странице в Фейсбук.

При этом он подчеркнул, что любое действие, предусмотренное уголовно­процессуальным кодексом, чтобы быть законным, должно быть соразмерными и необходимыми. "С точки зрения этих стандартов и международных правовых норм любое такое новое действие в Первопрестольный Эчмиадзин будет представлять собой "умышленное посягательство"", - написал адвокат.

Напомним, что 27 июня силовики с целью арестовать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна проникли на территорию резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Данные действия правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс. Сегодня в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что сегодня либо завтра, силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.