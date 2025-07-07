Понедельник, 7 Июля 2025 17:51

АрмИнфо. Армянские борцы вернулись с чемпионата Европы по вольной борьбе среди юношей до 20 лет с одной золотой и одной бронзовой медалями, а в командном зачете сборная Армении заняла четвертое место.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, чемпионат проходил в Италии. Титул чемпиона завоевал Саркис Бегоян в весовой категории до 61 кг. Он успешно одержал победу над представителями Украины, Германии и Швейцарии, выйдя в финал со счетом 6:5. В решающем поединке Бегоян встретился с россиянином Адланом Сайтиевым, выступающим под флагом Объединенного мира борьбы (UWW), и одержал победу, став золотым призером.

В свою очередь Размик Епремян завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 кг. Он одержал уверенную победу над представителем Азербайджана со счетом 3:0.

В МОНКС также напомнили, что ранее член молодежной сборной Армении Гаспар Тертерян (72 кг) по греко-римской борьбе стал серебряным призером чемпионата Европы среди юношей до 20 лет, а Самвел Тертерян (77 кг) завоевал бронзовую медаль.