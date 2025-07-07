Понедельник, 7 Июля 2025 17:48

АрмИнфо. Депутаты Национального Собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" удовлетворили ходатайство генерального прокурора об уголовном преследовании в отношении секретаря оппозиционной фракции "Армения" Арцвика Минасяна.

Как сообщил на внеочередном заседании НС председатель счетной комиссии Нарек Бабаян, из 107 депутатов в тайном голосовании приняли участие 59 парламентариев. Все они проголосовали за уголовное преследование в отношении своего коллеги. Оппозиция в голосовании участия не принимала. Ранее? представляя ходатайство, генеральный прокурор РА Анна Вардапетян отметила, что Арцвик Минасян, занимавший должность министра охраны окружающей среды РС с 27 сентября 2016 г. по 12 мая 2018 г., не исполнял свои должностные обязанности, исходя из групповых интересов, использовал свое должностное положение вопреки интересам службы, вследствие чего был причинен существенный вред законным интересам общества и государства. В частности, Арцвику Минасяну было сообщено, что занимавший должность министра обороны Сейран Оганян незаконно в течение 2010-2015 гг. занял земельный участок площадью 10.526 кв.м, расположенный по адресу: община Драхтик, 1-я улица, дом 71, являющийся особо охраняемой природной территорией, входящей в территорию ГНКО "Национальный парк Севан" и принадлежащей РА, самовольно возвел на указанной территории незаконные постройки при отсутствии права на строительство. По словам Генпрокурора, Арцвик Минасян, обладая вышеуказанной информацией, исходя из групповых интересов, не исполнял свои должностные обязанности, не принял мер по устранению последствий допущенных нарушений, не обеспечивал применение мер законной ответственности в отношении соответствующих лиц.