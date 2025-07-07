Понедельник, 7 Июля 2025 17:23

АрмИнфо. В Ереване с 11 по 20 июля состоится чемпионат Европы по баскетболу дивизиона "В" среди юношей до 20 лет.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, матчи турнира пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени К. Демирчяна и спортивном комплексе "Мика", управляемом Центром спортивного менеджмента. В рамках чемпионата в Армению прибудут президент ФИБА Европа и генеральный секретарь Европейской Федерации.

Глава МОНКС Жанна Андреасян отметила, что в турнире примут участие около 400 спортсменов в составе 21 команды, также ожидается приезд около 1000 иностранных болельщиков и волонтеров. По ее словам, это число является рекордным для международных турниров по командным видам спорта, проводимых в Армении. Министр также подчеркнула, что данный чемпионат станет третьим крупным спортивным событием в этом году, и в планах - проведение волейбольного турнира.

В свою очередь генеральный секретарь Федерации баскетбола Армении Артур Назарян добавил, что сборная Армении до 20 лет уже более месяца проводит учебно-тренировочные сборы и успела сыграть ряд товарищеских матчей с сильными командами из России и Швейцарии, а 9 июля ожидается товарищеский матч с Грузией, также представляющей собой серьезного соперника.

"В рамках чемпионата ожидается очень серьезная конкуренция. Среди фаворитов - Латвия, Турция, Черногория и Хорватия, которые являются баскетбольными супердержавами. Сборная Армении проведет свой первый матч с Латвией, что станет довольно серьезным испытанием", - отметил генеральный секретарь Федерации.

По его оценке, армянские баскетболисты полностью готовы к старту чемпионата и обладают достаточным потенциалом. Назарян добавил, что попадание в первую десятку станет успешным результатом для сборной Армении до 20 лет.