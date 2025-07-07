Понедельник, 7 Июля 2025 17:15

АрмИнфо. В Ереване надеются, что стремления армянской стороны расширить свое участие в работах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут приветствоваться государствами-членами. Соответствующую позицию глава МИД Армении выразил в интервью китайской CGTN.

"Армения является партнером по диалогу ШОС, и основополагающие принципы организации очень важны для Армении. Давайте вспомним некоторые из них: территориальная целостность, нерушимость границ, неприменение силы. Именно на этом Армения сегодня строит свою внешнюю политику. Так что эти принципы очень важны для нас",- заметил министр.

Он еще раз подчеркнул заинтересованность Армении в деятельности этой организации и развитии сотрудничества с ним.

"Более того, мы решили расширить, увеличить свое участие в этой организации. Кстати, это также было одной из тем обсуждений, переговоров между армянской и китайской делегациями. Мы четко выразили свою позицию, желание увеличить свою роль в этой организации. И мы надеемся, что эти наши стремления будут приветствоваться государствами-членами", - отметил глава МИД Армении.

Он также коснулся мирной повестки Армении с Азербайджаном и важности установления региональной стабильности, событий вокруг Ирана, а также армяно-китайских отношений.

В этом ключе Мирзоян подчеркнул наличие ощутимых результатов, особенно в сфере взаимных торгово-экономических отношений.

"Растут деловые контакты, развиваются торговля, контакты между людьми, культурные связи, также активно ведется политический диалог. И это далеко не весь потенциал развития отношений. Вместе с моим коллегой министром Ван И мы обсудили стратегический характер наших отношений, схожесть наших подходов к мировой политике, наше сотрудничество на международных площадках, а также двустороннюю повестку дня. Это может стать началом новой страницы в наших отношениях, и я уверен, что в ближайшие месяцы мы увидим ощутимые результаты", - отметил Мирзоян.