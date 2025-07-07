Понедельник, 7 Июля 2025 15:10

АрмИнфо. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне идет диалог между Россией и Азербайджаном, передает РИА Новости.

По его словам, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов находятся в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

Он отметил, что проблемы, которые возникают, безусловно, должны регулироваться конструктивным образом, чтобы соответствовать общему духу наших двусторонних отношений. Песков добавил, что Москва и Баку должны оставаться партнерами и союзниками. "Мы по-прежнему являемся сторонниками. Считаем, что логика говорит только об одном, что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее", - добавил он.