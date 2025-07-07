Понедельник, 7 Июля 2025 13:12

АрмИнфо. Официальное открытие памятника великому Шарлю Азнавуру - французскому шансонье армянского происхождения, национальному герою Армении, выдающемуся артисту, певцу, композитору, поэту - состоится 18 июля, в 11:00, на одноименной площади в Ереване. Об этом в ходе рабочего заседания мэрии сообщил вице-мэр Еревана Левон Оганесян, заметив, что установлен последний будет в городе уже 16 июля.

Он рассказал, что работы по возведению памятника на заключительном этапе, а последние согласования со скульптором и другими партнерами состоялись 4 июля. <Мы обсудили все текущие вопросы, уточнили оставшиеся детали и определили ход финальных работ>, - отметил вице-мэр, сообщив, что отливка памятника проводилась в Гюмри.

Оганесян также заметил, что на церемонии открытия памятника Азнавуру будут присутствовать также делегации из Парижа и региона Иль-де-Франс.

В свою очередь мэр Еревана Тигран Авинян добавил, что это тот исключительный случай, когда мэрия взяла на себя всю расходную часть по установке памятника. Ранее, как он отметил, памятники передавались в дар городу.

<Очень важно, что это наша инициатива>, - подчеркнул мэр, напомнив, что процесс отбора эскиза длился долго вместе с Фондом Азнавур и сыном Шарля Азнавура - Николя Азнавуром. <Уверен, что мы сделали правильный выбор>, - отметил Авинян.

Напомним, что автором скульптуры Шарля Азнавура, которая будет установлена на одноименной площади в Ереване, стал Давид Минасян. Эскиз проекта был выбран в ходе закрытого голосования членов Профессиональной комиссии, в состав которой вошли 11 человек, в том числе члены семьи Шарля Азнавура - сын Николя Азнавур и его супруга Кристина Азнавур, представители мэрии - мэр Тигран Авинян и вице-мэр Левон Ованнисян, заместитель директора Фонда <Шарль Азнавур> Карине Эвоян, директор Музея современного искусства Нуне Аветисян, председатель Союза художников Армении Сурен Сафарян, скульптор Альберт Варданян, архитектор Александр Бадалян и др. 9 из 11 членов Комиссии проголосовали за эскиз авторства Давида Минасяна.

Отметим, что изначально было заявлено, что памятник Азнавуру будет установлен в Ереване в октябре 2024 года, который ознаменовался 100-летней годовщиной со дня рождения артиста. Однако после сроки перенесли на 2025г. Сначала заявили, что памятник появится на площади Азнавура в ноябре 2025г., затем назвали дату 22 мая - в 101-ю годовщину дня рождения Шансонье. И только в мае этого года, на очередном заседании мэрии анонсировали новую дату, сообщив, что памятник Азнавуру будет установлен в Ереване в июле с.г.