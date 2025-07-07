Понедельник, 7 Июля 2025 13:11

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении четырех лиц, пытавшихся организовать массовые беспорядки в Сюнике 21 апреля 2021 года, в ходе визита премьера Никола Пашиняна в область.

Согласно информации следственного органа, начальник службы безопасности одной из предприятий, действующих в Сюникской области, заранее узнав о запланированном визите Пашиняна в Сюникскую область 21 апреля 2021 года. Для создания препятствий визиту 20 апреля он отправил голосовое сообщение сотруднику компании и подчеркнул подготовку хулиганских действий, запланированных ими в связи с визитом главы кабмина.

21 апреля 2021 года в ходе визитов Пашиняна в населенные пункты Агарак, а затем Мегри, А.Г. для достижения своей преступной цели, а именно, поднять большую волну недовольства и нетерпимости к государственным органам и должностным лицам среди населения, заранее достиг договоренности с руководителем другого отдела компании, согласно которой через журналиста и оператора одного из средств массовой информации обеспечил прямую трансляцию организованных незаконных действий происходящих событий. В свою очередь оператор средства массовой информации, осуществляющий прямую трансляцию, не снимал и не освещал подробности официального визита, а транслировал противоправные действия.

В то же время А.Г. организовал совершение группой лиц хулиганских действий, что проявилось в следующих действиях: группа лиц умышленно и грубо нарушила общественный порядок, а именно, демонстрируя пренебрежительное отношение к нормам морали, публично высказывала оскорбительные выражения; не подчинилась законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.

В частности, согласно СК, в ходе совершенного хулиганства ими была повреждена входная дверь автомобиля, которым управляли сотрудники, обеспечивающие безопасность премьера, разорвана одежда начальника Службы госохраны и сотрудника, сорван погон сотруднику полиции, разорвана его форменная одежда.

Кроме того, на прилегающей к автодороге Горис-Капан территории, организованной А.Г., собралось более двух десятков человек, куда по заданию М.Г. также прибыла группа представителей населенных пунктов общины Горис, которые в рамках достигнутой общей договоренности, должны были перекрыть дорогу и воспрепятствовать движению кортежа во время проезда кортежа премьер-министра.

Кроме того, еще двое лиц дали собравшимся лицам яйца с целью закидать кортеж, обслуживающий премьер-министра Республики Армения, после чего по их указке высказывали оскорбительные выражения в адрес представителей власти. В отношении А.Г. было возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 44-46-327 УК (попытка организации массовых беспорядков), а в отношении З.Т., А.Г. и А.М. - по части 1 статьи 46-44-327 (пособничество в организации массовых беспорядков). В отношении А.Г., З.Т. и А.Г. в качестве меры пресечения применены залог и подписка о невыезде, а в отношении А.М. - подписка о невыезде.

Уголовное дело в отношении четырех лиц направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.