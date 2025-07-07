Понедельник, 7 Июля 2025 12:22

АрмИнфо. Группа адвокатов архиепископа Микаэла Аджапахяна расценивает сегодняшнее заявление премьер-министра РА Никола Пашиняна как приказ или поручение, адресованное прокуратуре и следственному органу о проведении процессуальных действий. Об этом говорится в заявлении группы адвокатов архиепископа.

В нем отмечается, что 7 июля Никол Пашинян со своей страницы в Facebook выступил с публичным постом, в котором также отметил следующее: "В данном случае ни одна территория укрупненной общины Вагаршапат не может быть закрыта для деятельности правоохранительных органов".

Группа адвокатов архиепископа считает это заявление премьера как поручение, адресованное правоохранительным органам о проведении обыска или арестов в Первопрестольном Эчмиадзине.

Отреагировал на запись премьера и адвокат Рубен Меликян. "Верховный богохульник фактически приказал провести незаконный обыск в Патриархате. Все сотрудники правоохранительных органов, которые примут участие в этой "операции" один за другим будут мною идентифицированы и квалифицированы как преступники, совершившие Геноцид армян в 1915 году", - написал Меликян.

Напомним, что сегодня премьер-министр РА Никол Пашинян в очередной раз выступил с угрозами в адрес Католикоса всех армян Гарегина II. На своей странице в Facebook он отметил, что если Ктрич Нерсисян (Гарегин II) считает задержание Вазгена Галстаняна (архиепископ Баграт Галстанян) и Геворга Аджапахяна (архиепископ Микаэл Аджапахян) незаконным, то он разделяет идеологию и планы вышеперечисленных лиц по осуществлению военного переворота и созданию хаоса в стране. "В этом случае ни одна территория укрупненной общины Вагаршапат не может быть закрыта для деятельности правоохранительных органов. Тем более, что благодаря Ктричу и нескольким другим лицам эти территории используются для прелюбодеяния", - написал Никол Пашинян.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом, премьер потребовал, чтобы все священники, в том числе, и Католикос всех армян, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику. Отметим также, что архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Следком сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в "подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти". Против архиепископа Аджапахяна было возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета. 29 июня он был арестован на два месяца