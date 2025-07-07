Понедельник, 7 Июля 2025 12:16

АрмИнфо. Активное участие международных команд, спортсменов в соревнованиях по различным видам спорта говорит о высокой потребности региона в проведении подобных турниров. И эта потребность должна быть удовлетворена в Ереване. Об этом в ходе рабочего заседания мэрии 7июля заявил градоначальник Тигран Авинян.

По его мнению, Ереван имеют существенную возможность внести свой вклад в развитие спорта. <И мы должны в этом смысле продолжить быть очень активными>, - отметил мэр. В этом контексте Авинян придал важность развитию инфраструктур.

В частности, он отметил, что основная задача мэрии, помимо проведения спортивных мероприятий международного уровня, заключается в развитии соответствующих инфраструктур. В этом ключе, Авинян рассказал, что вскоре приступят к работам по основанию спортивной школы им. А.

Азаряна, затем школы фигурного одиночного катания, параллельно с чем проводится ремонт и модернизация существующих спортивных объектов.

Мэру в ходе заседания доложили, что за 3 года в официальный календарь международных федераций включили 5 видов спорта от Армении: футбол, шахматы, борьба, тяжелая атлетика и бокс.

<Мы начали все эти работы в сентябре-октябре 2022 года, и сегодня имеющиеся показатели, на самом деле, впечатляют>, - отметил Авинян.