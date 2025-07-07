Понедельник, 7 Июля 2025 11:45

АрмИнфо. Изоляция архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также российского бизнесмена Самвела Карапетяна не наносит им вреда, а, напротив, служит на пользу, поскольку демонстрирует широкой общественности несостоятельность и страхи действующей власти. Так политолог Владимир Мартиросян прокомментировал аресты лиц с оппозиционными взглядами в рамках антицерковной кампании, инициированной премьер-министром Николом Пашиняном.

Эксперт выразил убеждение, что итоги этой кампании для армянского премьера оказались крайне негативными, и проблема, которую необходимо было решить, уперлась в непреодолимую преграду. Мартиросян обратил внимание, что даже после применения жестких уголовно-правовых мер в отношении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна было невозможно сформировать в общественном сознании элемент уголовно-правового элемента по отношению к ним. "Священнослужители с честью носят почетные титулы преданных, самоотверженно борющихся за церковь, страну и народ", - заметил политолог.

По словам эксперта, попытки захвата резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине лишь опозорили Службу национальной безопасности (СНБ) как институт, призванный обеспечивать безопасность государства и народа. Мартиросян в этом ключе обратил внимание, что СНБ превратилась в рейдерскую структуру, служащую интересам Пашиняна.

"Следственные органы продемонстрировали характер своих некачественных профессиональных "конвейеров", что заслуживает осуждения и позора, в том числе со стороны юридического сообщества. В то же время, восприятие и рейтинг священнослужителей ААЦ значительно улучшились после их сопротивления попыткам силовиков совершить набег на резиденцию ", - добавил Мартиросян.

Между тем, как обратил внимание эксперт, бизнесмен Самвел Карапетян своим коротким критическим выступлением довел до пика всю общественную неприязнь и неприемлемость этой предвыборной кампании. Мартиросян отметил, что таким образом Карапетян стал серьезным политическим фактором, который заставил значительное количество людей, не занимающихся политикой, начать следить за политическими процессами и сформировать четкую антивластную позицию.

"Если оставить в стороне бесполезный правительственный мусор, который ежедневно производится и выбрасывается на медиаполе по части Католикоса, ААЦ, священников и Самвела Карапетяна, то этот мусор никоим образом не капитализируется Пашиняном как ресурс его правдивости и политической силы. Священники и Самвел Карапетян изолированы. Но они с честью переносят эту изоляцию и заключение, что работает не во вред им, а на пользу и на большую цель - продемонстрировать и доказать широким слоям населения несостоятельность и страхи этой власти", - заверил политолог.

По его словам, в результате у Пашиняна нет иного значимого результата или политической капитализации, кроме как быть униженным, опозоренным, деморализованным и выставить напоказ перед всем миром собственную несостоятельность и никчемность. "Начатая им игра внезапно оборачивается против него, поскольку каждый шаг будет еще больше усугублять его и без того несостоятельное положение", - резюмировал Мартиросян.

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

25 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. Все задержанные были арестованы сроком на два месяца.

А 28 июня Ереванский суд первичной инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Причем, речь идет о призывах, которые были озвучены год назад и признаны СНБ Армении как не содержащие преступления.