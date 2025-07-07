Понедельник, 7 Июля 2025 11:37

АрмИнфо. 8 и 9 июля в Армении будет временно приостановлено цифровое вещание. Об этом сообщает Комиссия по телевидению и радио РА.

Согласно источнику, приостановка цифрового вещания связана с установкой новой системы освещения на Ереванской телебашне. В течение двух дней цифрового вещания на территории республики не будет с 05:00 до 10:00 ежедневно.