Пятница, 4 Июля 2025 20:55

АрмИнфо. Архиепископ Микаэл Аджапахян, находящийся под арестом в изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Армении выступил с обращением, в котором отметил, что он и Архиепископ Баграт Галстанян объявляют однодневную голодовку.

«По случаю Дня Конституции Республики Армения, осуждая антиконституционный процесс, который ведется против нас, мы, святые отцы Микаел и Баграт, объявляем завтра, 5 июля, однодневную голодовку», - говорится в заявлении святых отцов.

В послании Архиепископа также говорится: «Прошла неделя с момента моего необоснованного, незаконного и неконституционного задержания и ареста. Я заявляю, что я здоров телом, душой и разумом, я счастлив возможности преодолеть это испытание с помощью Господа.

Победа Справедливости и Правды не имеет альтернативы. Я стоек и силен, пусть и вы будете сильны и стойки. Я посылаю свое благословение тем, кто опечален моим задержанием, и предаю проклятию Божьему тех, кто радуется моему задержанию. Слава Богу, Армения армянам!».