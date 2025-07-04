Пятница, 4 Июля 2025 18:28

АрмИнфо. В Ереване стартовало шествие в поддержку Самвела Карапетяна. Как говорится в официальном заявлении Совета защиты Самвела Карапетяна, митинг санкционированный и согласован с Министерством внутренних дел Армении и мэрией Еревана.

Напомним, что 1 июля штаб Самвела Карапетяна сообщил, что 4 июля в 18:00 в ереванском парке Seasons на проспекте Маштоца (Малибу), стартует марш к месту незаконного задержания Самвела Карапетяна. "Отложим свои дела на несколько часов и объединимся, чтобы показать - наш народ не терпит несправедливость. Тот, кто оправдывает беззаконие, дискредитирует сам себя. Присоединяйтесь. Ваш голос важен", - говорится в обращении.

Отметим, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

После шествия, которое завершилось у здания СНБ, племянник Самвела Карапетяна Нарек Карапетян поблагодарил участников митинга и шествия, отметив, что это только начало и о дальнейших шагах будет дополнительно объявлено.