АрмИнфо. 1 июля 2025 года IDBank осуществил размещение 3-го, 4-го и 5-го траншей именных купонных облигаций текущего года путем публичного размещения на следующих условиях:
Транш 3 с аббревиатурой AMANLBB2UER9
Транш 4 с аббревиатурой AMANLBBM1ER8
Транш 5 с аббревиатурой AMANLBBM2ER6
Облигации будут размещены с 1 июля 2025 года по 31 октября 2025 года включительно. Стоит отметить, что это 30, 31 и 32-й выпуск облигаций IDBank и третий, четвертый и пятый транши 2025 года.
После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).
Полная информация об облигациях будет доступна в приложении Idram&IDBank сразу после покупки: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлены отличительный код, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.
Всю информацию об облигациях можно посмотреть по ссылке.
Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/420 А 06-ого ноября 2024 года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а