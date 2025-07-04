Пятница, 4 Июля 2025 17:44

АрмИнфо. 1 июля 2025 года IDBank осуществил размещение 3-го, 4-го и 5-го траншей именных купонных облигаций текущего года путем публичного размещения на следующих условиях:

Транш 3 с аббревиатурой AMANLBB2UER9

Общий объем – 5 млрд драмов

Годовая процентная ставка - 10%

Срок обращения облигаций - 30 месяцев (2 года 6 месяцев)

Платеж облигации - 6 месяцев

Начало выпуска/размещения - 1 июля 2025 г.

2025 г. Окончание размещения - 31 октября 2025 г.

Транш 4 с аббревиатурой AMANLBBM1ER8

Общий объем – 5 млрд драмов

Годовая процентная ставка – 10,30%

Срок обращения облигаций - 42 месяцев (3 года 6 месяцев)

Платеж облигации - 6 месяцев

Начало выпуска/размещения - 1 июля 2025 г.

2025 г. Окончание размещения - 31 октября 2025 г.

Транш 5 с аббревиатурой AMANLBBM2ER6

Общий объем – 5 миллионов долларов

Годовая процентная ставка – 5%

Срок обращения облигаций - 36 месяцев (3 года)

Платеж облигации - 6 месяцев

Начало выпуска/размещения - 1 июля 2025 г.

2025 г. Окончание размещения - 31 октября 2025 г.

Облигации будут размещены с 1 июля 2025 года по 31 октября 2025 года включительно. Стоит отметить, что это 30, 31 и 32-й выпуск облигаций IDBank и третий, четвертый и пятый транши 2025 года.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Полная информация об облигациях будет доступна в приложении Idram&IDBank сразу после покупки: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлены отличительный код, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Всю информацию об облигациях можно посмотреть по ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/420 А 06-ого ноября 2024 года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а