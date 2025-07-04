Пятница, 4 Июля 2025 17:27

АрмИнфо. Организация "Международная христианская солидарность" (CSI) вновь призывает Совет ООН по правам человека назначить специального докладчика по Нагорному Карабаху, поскольку Азербайджан продолжает игнорировать постановление Международного суда. Данный призыв религиозная организация опубликовала на своей странице в Твиттер (Х).

В заявлении отмечается, что организация Christian Solidarity International (CSI) сообщила Совету ООН по правам человека, что за почти 22 месяца с тех пор, как Азербайджан изгнал 120 000 этнических армян с их родины в Нагорном Карабахе, Азербайджан продемонстрировал "вопиющее пренебрежение" к международному праву и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

В организации подчеркнули, что на сессии Совета в Женеве 3 июля главный представитель ООН Аби Макдугал выступил с заявлением от имени CSI во время интерактивного диалога со Специальным докладчиком ООН по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

"Через два месяца после изгнания, в ноябре 2023 года, Международный суд (МС) постановил, что Азербайджанская Республика должна "обеспечить, чтобы лица, покинувшие Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающие вернуться в Нагорный Карабах, могли сделать это безопасным, беспрепятственным и скорейшим образом". Международный суд потребовал от Азербайджана выполнить этот приказ в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - напомнил Макдугал Совету.

Кроме того, Международный суд потребовал от Азербайджана "защищать и сохранять регистрационные, удостоверяющие личность и личные имущественные документы и записи" армян, бежавших из Нагорного Карабаха.

"Правительство Азербайджана не только не выполнило это постановление, оно активно разрушает дома, имущество и целые деревни, принадлежащие армянам, что во многих случаях делает невозможным выполнение этого решения суда", - сказал Макдугал.

Как и в марте, CSI призвал Совет по правам человека назначить специального докладчика по Нагорному Карабаху и предпринять все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы этнические армяне Нагорного Карабаха могли вернуться домой.

В организации также напомнили, что население Нагорного Карабаха было изгнано в ходе азербайджанской военной операции, которая началась после того, как девятимесячная блокада Азербайджана оставила самоуправляющийся регион без доступа к продовольствию и медицинскому обслуживанию.