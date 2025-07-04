Пятница, 4 Июля 2025 16:59

АрмИнфо. Спикер армянского парламента Ален Симонян убежден, что Католикос Всех армян Гарегин II в скором времени откажется от Патриаршего престола. Об этом он заявил 4 июля в беседе с журналистами, не уточнив, откуда у него такая уверенность.

Так, на вопрос, каким образом власти добьется смещения Католикоса, если он добровольно не откажется от престола, Симонян, заявил: <Уверен, что Ктрич Нерсисян (мирское имя Гарегин II -ред.) если не сегодня, не завтра, то в скором времени осознает, что он должен освободить Патриарший престол, и должны быть проведены выборы.

<Я уверен, что на каком-то этапе он придет к этой мудрости>, - сказал он, заверив, что у правящей партии <Гражданский договор> нет кандидата на Патриарший престол.

Напомним, что начиная с 29 мая, когда на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами, а его супруга - Анна Акопян назвала священнослужителей главными педофилами страны, глава армянского кабмина поднимает вопрос целибата служителей ААЦ. Он заявляет, что у него есть доказательства нарушения обета безбрачия рядом священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян Гарегина 2-го, который, по его мнению, должен сложить с себя сан. Доказательства он обещает предоставить, если последние решат оспорить его обвинения в суде. Пока что он решил создать специальную координационную группу для смещения Католикоса, и каждое утро начинает с требования освободить Патриархат. А делает он это, по его словам, исключительно из желания очистить <святое для него место от святотатства>.

Между тем, многие связывают кампанию против ААЦ с желанием выполнить поставленные перед ним Анкарой определенные предусловия. Отмечается также, что Пашинян продвигает нарративу Азербайждана против армянской церкви.