Пятница, 4 Июля 2025 16:35

АрмИнфо. Апелляционный суд Республики Армения оставил без изменений решение суда первичной инстанции, применившего в отношении президента ГК "Ташир" меру пресечения в виде ареста. Об этом АрмИнфо сообщили в суде.

Напомним, что Самвел Карапетян обвиняется в публичных призывах к захвату власти.

Отметим, что ранее сторона защиты Карапетяна отозвала свою апелляцию на решение суда общей юрисдикции об аресте Карапетяна, заявив, что

судья Армен Даниелян, который должен был рассматривать дело, не обладает качествами объективного судьи. Несмотря на это, Апелляционный суд принял ранее поданную апелляцию и отклонил ходатайство.

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

1 июля штаб Самвела Карапетяна сообщил, что 4 июля в 18:00 в ереванском парке Seasons на проспекте Маштоца (Малибу), стартует марш к месту незаконного задержания Самвела Карапетяна. "Отложим свои дела на несколько часов и объединимся, чтобы показать - наш народ не терпит несправедливость. Тот, кто оправдывает беззаконие, дискредитирует сам себя. Присоединяйтесь. Ваш голос важен", - говорится в обращении.